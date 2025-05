Stati Uniti e Iran riprenderanno i colloqui sul nucleare a Roma Entrambe le parti cercano una soluzione diplomatica nonostante i disaccordi radicati sull'arricchimento dell'uranio.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Ora sappiamo che entrambi i paesi, gli Stati Uniti e l'Iran, si stanno preparando per un nuovo round di negoziati sul nucleare a Roma venerdì, sperando di rilanciare la diplomazia in stallo.

Sebbene entrambe le parti esprimano interesse a raggiungere un accordo, permangono notevoli ostacoli, in particolare per quanto riguarda i limiti di arricchimento dell'uranio e le garanzie di conformità. Con le forti tensioni regionali e le minacce militari che incombono sullo sfondo, i progressi appaiono incerti. Ali Khamenei // Shutterstock