L'Iran respinge le richieste degli Stati Uniti nei colloqui sul nucleare La Guida Suprema dell'Iran critica le richieste americane sull'arricchimento dell'uranio.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . I negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti rimangono su un terreno incerto, poiché l'ayatollah Ali Khamenei ha etichettato le richieste americane come oltraggiose, in particolare la richiesta di fermare l'arricchimento dell'uranio. I funzionari iraniani insistono sul fatto che il loro programma è pacifico, mentre Washington avverte delle sanzioni se Teheran si rifiuta di scendere a compromessi. Con i recenti colloqui a Roma che hanno prodotto pochi progressi, le speranze di rilanciare un accordo sembrano deboli, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Ali Khamenei è la Guida Suprema dell'Iran. Ali Hosseini Khamenei è un religioso e politico iraniano. New York, Stati Uniti - 29 Apr 2025 // Shutterstock