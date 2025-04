Steam dà il via ai festeggiamenti del 4 maggio in anticipo con una vendita di Star Wars

HQ

Ci sono tre garanzie nella vita. Morte, tasse e una sorta di vendita a tema su Steam sempre in corso. In questo momento, così come il Wargames Fest in corso fino al 5 maggio, i fan di Star Wars possono mettere le mani su alcuni classici scontati e successi moderni come parte dei saldi dello Star Wars Day.

L'offerta è attiva al momento in cui scriviamo su Steam e durerà fino al 5 maggio alle 18:00 BST/19:00 CEST. La maggior parte delle offerte ruota attorno ai classici giochi di Star Wars, come darti la possibilità di acquistare entrambi i giochi di Knights of the Old Republic per meno di £ 5.

Anche i vecchi giochi di Battlefront sono economici come fiches e puoi acquistare l'originale Dark Forces per quasi niente. Anche Star Wars Outlaws, l'avventura spaziale open-world di Ubisoft, è in vendita con uno sconto del 50%.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo non ci sono sconti sui giochi EA Star Wars, sui giochi Lego Star Wars o su titoli rilasciati più di recente come Dark Forces Remaster. Tuttavia, a pochi giorni dall'inizio del 4 maggio, forse vedremo altri prezzi ridotti.