Stiamo controllando l'aggiornamento Leviatani di War Thunder su GR Live di oggi

Il secondo importante aggiornamento dell'anno è arrivato nell'MMO militare di Gaijin Entertainment, War Thunder. Conosciuto come Leviathans, questo aggiornamento introduce una serie di nuovi veicoli da padroneggiare, oltre a una serie di modifiche e aggiustamenti al gameplay, e persino nuove mappe da fare a pezzi e fare a pezzi.

Tra versioni alternative di SAM da guidare, veloci aerei da combattimento giapponesi da pilotare, una collezione di corazzate iconiche e sconvolgenti per la guerra, per non parlare dell'inclusione della mappa Falkland Islands e altro ancora, Leviathans ha molto in serbo per i fan di War Thunder.

È per questo motivo che torneremo al popolare gioco per dare un'occhiata a un'ora di Leviathans, il tutto sulla homepage di GR Live dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST. Assicurati di passare a guardare mentre mi arrampico e provoco un caos immenso.