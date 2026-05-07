Switch 2 mostra la sua potenza in nuovi Star Fox confronti

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Da un giorno all'altro, Nintendo ha organizzato una grande sorpresa per i fan entusiasti di Star Fox: un remake di Star Fox 64 (o Lylat Wars, come era conosciuto in Europa). Anche se la gente è ovviamente entusiasta, molti hanno fatto notare che Star Fox 64 era in realtà un reboot dell'originale Star Fox del Super Nintendo, rendendolo il secondo remake dello stesso gioco, e persino il terzo, se consideriamo che Star Fox Zero del 2016 era una "reinterpretazione" di Star Fox 64.

Nelle ore successive all'annuncio, i fan più dedicati hanno lavorato con impegno per produrre contenuti relativi al nuovo remake, e abbiamo pensato di condividere due di essi che riteniamo di interesse generale, creati dagli YouTuber GVG e Gabochi. Questi sono due confronti grafici affiancati basati su ciò che abbiamo visto finora da Star Fox, rispetto a Star Fox 64 e Star Fox Zero.

Guarda quanto sono migliori la grafica nella versione Switch 2 qui sotto.





Star Fox parte il 25 giugno, esclusivamente per Switch 2. Se vuoi leggere di più sul gioco, abbiamo già parlato sia del prezzo che di una piccola sorpresa per i fan del Nintendo 64.