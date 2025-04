Taito sta rilasciando le rimasterizzazioni HD di Ninja Hayate e Time Gal

HQ

Quanti di voi ricordano i vecchi giochi classici LaserDisc che erano nelle sale giochi negli anni '80 e '90? In caso contrario, potreste averli inconsapevolmente riprodotti sul Mega CD, dove ne sono stati convertiti diversi, anche se in qualità pesantemente declassata. Ad ogni modo, Taito ha ora deciso di conservare e rimasterizzare in HD due dei titoli LD più iconici, che fino ad ora erano stati disponibili solo in Giappone: Ninja Hayate e Time Gal.

Ninja Hayate segue il ninja Hayate in una missione per salvare una principessa rapita da una trappola mortale piena di ostacoli letali, mentre in Time Gal, Reika ci porta in un'avventura di viaggio nel tempo all'inseguimento del cattivo Luda. Entrambi i giochi sono ora disponibili su Steam al prezzo di 20 € ciascuno, con uno sconto del 20% fino al 24 aprile. Quindi non perdere l'occasione!

Quale dei vecchi giochi LD ricordi meglio?