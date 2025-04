Taiwan punta a un aumento degli aiuti da 10 miliardi di dollari per contrastare i dazi statunitensi

HQ

Le ultime notizie su Taiwan e gli Stati Uniti . Nel tentativo di proteggere la sua economia dal pesante tributo dei dazi statunitensi, Taiwan ha proposto un nuovo significativo pacchetto finanziario, aggiungendo 10 miliardi di dollari alla sua precedente offerta di aiuti.

La mossa arriva dopo una tesa situazione di stallo commerciale, con i dazi statunitensi inizialmente fissati al 32%. Il premier Cho Jung-tai ha delineato i piani per un budget ampliato, con l'obiettivo di sostenere le imprese locali, stabilizzare il mercato del lavoro e sovvenzionare i costi dell'elettricità.

Sebbene il pacchetto non sia ancora stato approvato dal parlamento di Taiwan, il governo rimane impegnato ad alleviare la tensione economica, compresi i colloqui in corso con gli Stati Uniti per correggere gli squilibri commerciali. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.