Taiwan rafforza la protezione civile con esercitazioni su larga scala in caso di disastri

Le ultime notizie su Taiwan . Il paese ha condotto la sua prima esercitazione di protezione civile sotto il comitato di resilienza del presidente Lai Ching-te, simulando risposte a disastri su larga scala come tsunami e attacchi alle infrastrutture critiche.

L'esercitazione, tenutasi a Tainan, ha coinvolto 1.500 partecipanti e ha visto la partecipazione di alti diplomatici occidentali. Mentre Taiwan affronta regolarmente terremoti e tifoni, le esercitazioni sottolineano le crescenti preoccupazioni per la potenziale aggressione cinese.

L'evento ha messo in mostra gli sforzi coordinati tra i soccorritori e le autorità civili, rafforzando la strategia di difesa della società di Taiwan. Per ora, resta da vedere come questi sforzi influenzeranno il panorama della sicurezza di Taiwan.