Talamasca: The Secret Order - Stagione completa 1 (AMC+)

Negli ultimi cinque anni circa stiamo vivendo quella che si potrebbe tranquillamente definire una nuova età dell'oro del genere horror, una rinascita dei morti se preferite il riferimento, vista l'enorme qualità e varietà di molte delle produzioni che sono uscite sul grande e piccolo schermo. Tuttavia, con queste tendenze tendono anche a venire alcuni sottoprodotti derivati dalle pretese, da ciò che si intende come ciò che deve essere fatto per avere successo tra gli spettatori di oggi.

Talamasca: The Secret Order , con John Lee Hancock come showrunner e Nicholas Denton nel ruolo principale, è tutt'altro che questo.

Scusa non mi dispiace, abbiamo dovuto usare William Fichtner per l'intestazione.

Se ti aspetti un sacco di valore scioccante, gore o profondo horror psicologico, otterrai l'opposto. Se pensate che, poiché fa parte dell'Universo Immortal e di Anne Rice, farà sempre un grande uso di vampiri, streghe e spiriti sullo schermo, rimarrete delusi. Se, essendo circondato da altri stili più alla moda, pensi che andrà a un ritmo vertiginoso, da un cliffhanger all'altro, come se ogni capitolo fosse un trailer di un film cardiaco, sarai nel posto sbagliato. Colpi di scena vertiginosi e trame super tortuose? No.

Invece, nella nuova premiere di AMC+ troverete una serie piuttosto classica sotto ogni aspetto, che è cotta lentamente e, come ci ha promesso lo stesso Lee Hancock nella nostra recente intervista, molto più radicata nella realtà di quanto si possa pensare a prima vista.

Il Guy Anatole di Denton è un protagonista solido che riesce a venderti le sue emozioni e ha un paio di grandi momenti. Può sembrare esagerato , esagerato nei gesti forzati che gli viene chiesto di compiere quando cerca di leggere la mente degli altri personaggi (avviso spoiler: questo è il suo potere), ma per il resto sa come portare il peso della sua confusione e delle sue preoccupazioni. Dovrebbe accettare il suo primo grande lavoro come avvocato di uno studio legale di alto livello o essere sedotto dall'occulto? Può fidarsi di Talamasca, dei vampiri o di qualsiasi persona o creatura soprannaturale che incontra?

Il ruolo di Denton è dato peso in questa prima stagione, soprattutto, da Elizabeth McGovern nei panni di Helen, il suo misterioso contatto nell'ordine. Inoltre, il ruolo di Celine Buckens nei panni di Doris, che inizia con una serietà accattivante come la Trinità di Carrie-Anne Moss e termina con una presenza notevole. Tuttavia, tutti sono letteralmente eclissati man mano che il Jasper di William Fichtner aumenta di peso. Se Talamasca ha dovuto concedere qualche cliché della serie moderna, che sia quello del cattivo che risulta subito simpatico, e ho la sensazione che questo personaggio finirà per diventare una sorta di antagonista-coprotagonista nel secondo lotto di episodi.

Quindi, più simile a una serie di spionaggio leggera che a un'epopea soprannaturale, gli episodi di Talamasca di circa un'ora passano tranquillamente. A volte mi ha ricordato The Mentalist, anche nelle sue risorse più ridicole o sciatte e nelle sue dubbie scelte fotografiche. O le tante serie degli anni 2000 che guarderei oggi sul mio telefono, in viaggio, piuttosto che a casa in 4K HDR con Dolby Atmos. Questo è ciò a cui si presta, ed è perfettamente valido. Non mi ha annoiato, ma non mi ha nemmeno entusiasmato completamente. Non mi ha fatto battere il cuore... fino al finale di stagione.

Mentre brucia lentamente, i creatori hanno aspettato fino alla fine, fino al sesto e ultimo episodio, per trascendere un po' gli archi narrativi dei personaggi introdotti e per mettere sul tavolo non solo tutte le carte che erano state tenute strette al petto nei cinque precedenti, ma anche le connessioni e le ripercussioni che compongono la narrazione complessiva: la guerra o la convivenza tra mortali e immortali, il vero ruolo dell'Ordine e gli affascinanti talenti dei dotati.

Così, con una chiusura deliziosa come alcuni dei colli che i vampiri assaporano sullo schermo, Thalamasca: The Secret Order è diventata una serie di facile consumo ma ben fatta che mi ha attirato abbastanza alla sua prima conclusione da farmi venire voglia di seguirla in futuro. Cinque ore e mezzo di intrattenimento che si distingue abilmente dalla folla mediocre, senza cercare di competere con le nuove élite dell'horror.

A destra: Celine Buckens è una di quelle da tenere d'occhio sia nella seconda stagione che nelle avventure future. // ©AMCN

