Team Liquid Brazil solleva il trofeo Valorant Game Changers Championship 2025
Dopo aver sconfitto Shopify Rebellion Gold nella grande finale.
Abbiamo riferito che prima del fine settimana, ogni speranza che una squadra EMEA sollevasse il trofeo Valorant Game Changers Championship 2025 è stata vanificata, poiché tutte le squadre qualificate erano state eliminate prima dell'ultima serie di partite. Significava che il titolo sarebbe andato agli Stati Uniti o al Brasile, e ora sappiamo per certo quale regione è uscita vincitrice.
Dopo una finale estenuante e competitiva, Team Liquid Brazil è riuscita a consolidarsi come la migliore squadra femminile Valorant al mondo battendo Shopify Rebellion Gold in modo 3-2. Questa è stata una vittoria chiara, dato che i due si erano già affrontati nella finale del Upper Bracket, dove Team Liquid Brazil ha sconfitto anche Shopify Rebellion Gold per 2-1, il che significa che in entrambe le occasioni in cui i due si sono scontrati, la squadra brasiliana è uscita in vantaggio.
Tenendo questo in mente, tutti gli occhi sono ora puntati sulla campagna 2026 che probabilmente inizierà in primavera.