Team Vitality completa l'impensabile, incoronati due titoli consecutivi Intel del Grande Slam

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Come abbiamo recentemente riportato, il Team Vitality ha vinto l'IEM Rio nel fine settimana, continuando una serie di risultati e successi molto ammirevole e impressionante. Questa vittoria, pur essendo straordinaria di per sé, è aggravata dal fatto che la squadra francese ha anche conquistato due titoli consecutivi dell'Intel Grand Slam sollevando il trofeo IEM Rio, un'impresa che nessuna squadra aveva mai raggiunto prima.

Per riferimento, vincere un Grand Slam Intel richiede di vincere quattro eventi ospitati dall'ESL in una serie di dieci partite. Per Team Vitality, ha ottenuto l'impresa in appena sette tornei totali dopo aver vinto IEM Dallas 2025, IEM Cologne 2025, IEM Cracovia 2026 e IEM Rio 2026.

Dato che poche squadre sono riuscite a infliggere un solo colpo a Team Vitality di recente, e considerando che siamo ora nella stagione degli IEM, non sarebbe irragionevole suggerire che la squadra sia favorita per il prossimo Grand Slam di Intel. Per riferimento, prima di arrivare a luglio ci saranno altri due eventi IEM (Atlanta a maggio e Colonia a giugno), e con la forma attuale, non preferiresti molte squadre rispetto a Team Vitality.

Ma basta guardare al futuro, questo risultato significa che Team Vitality porta a casa un ulteriore milione di dollari in premi e viene persino premiato con una barra d'oro incredibilmente rara, la seconda di cui questa squadra ha conquistato.