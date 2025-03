Tekken 4 lo sviluppo è stato estremamente stressante per Katsuhiro Harada

Katsuhiro Harada, noto anche come il padre di Tekken, ha recentemente condiviso quanto sia stato stressante sviluppare il quarto gioco della serie e come sia stato criticato per aver scelto il tono più oscuro e realistico. Modifiche che sono state accolte con reazioni contrastanti da parte dei fan all'epoca e hanno anche portato a una delle valutazioni Metracritic più basse del franchise.

In un post sui social media, Harada parla di quanto si sia sentito isolato durante lo sviluppo e di come gli mancasse completamente il supporto, anche internamente. Ha detto, tra le altre cose, che a volte lo stress diventava così intenso che i peli del suo corpo cadevano. Di conseguenza, ha deciso di prendersi una breve pausa dal lavoro prima dell'inizio della produzione di Tekken 5.

"All'epoca, ero assolutamente bombardato da critiche, non avevo un solo alleato. Nemmeno uno. Questa è una storia ben nota all'interno dell'azienda.

"Ero così stressata in quel momento che ho sviluppato una condizione misteriosa in cui tutti i peli sul lato destro del mio corpo sono caduti, solo il lato destro. Anche i peli sulle braccia, sulle sopracciglia e sulle ciglia sono scomparsi.

"Ora, ai giorni nostri, i critici hanno tutti dimenticato le loro lamentele, e rimangono solo coloro che vogliono elogiare il gioco. Questo è l'unico motivo per cui viene trattato come un capolavoro. Per me, nel bene e nel male, questo titolo rimane un costante promemoria e una lezione per me stesso".

Nonostante tutte le critiche, Tekken 4 è stato un enorme successo e per molti il gioco è uno dei punti salienti assoluti della serie, in gran parte a causa della sua natura distintiva.

Cosa ne pensi di Tekken 4 e quale gioco del franchise è il tuo preferito?