The Blood of Dawnwalker Il regista è molto sicuro del prossimo RPG: "Sono sorpreso che non abbiamo incontrato grossi problemi"

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Ritardi, chiusure di studio, licenziamenti e altre catastrofi dominano i titoli dei media videoludici al giorno d'oggi, quindi è davvero rinfrescante sentire un direttore di gioco di uno dei più grandi RPG dell'anno parlare di fiducia nel proprio team e nel prodotto. Konrad Tomaszkiewicz sa che non è il pettegolezzo più succoso, ma in realtà non ha avuto grossi problemi con The Blood of Dawnwalker, come racconta lui.

"Sono sorpreso che sia andata così liscia, a dire il vero. Tutti dicevano che reclutare il team è davvero difficile, ma per noi è stato abbastanza facile perché la gente voleva lavorare con noi. La gente ha detto che creare il gioco è una cosa davvero difficile, ma stiamo ottenendo ottimi risultati dai test di focus. Siamo fiduciosi. Sono sorpreso che non abbiamo incontrato grandi problemi," ha detto a The Game Business.

"Mi è difficile dire che qualcosa sia andato davvero storto, perché sta andando tutto molto bene e la gente è felice. Questa è la ricompensa più grande per me, ho una squadra felice che sta facendo una grande partita," ha continuato.

Potrebbe essere che Tomaszkiewicz semplicemente si stia divertendo di più a lavorare nel piccolo studio dei Rebel Wolves rispetto al gigantesco CD Projekt Red. Passare da un team di 500+ a uno di 160 gli permette di conoscere tutti, con molta meno burocrazia manageriale.

Se vuoi maggiori informazioni su come sta andando il grande gioco di Tomaszkiewicz, dai un'occhiata alla nostra intervista con lui qui sotto: