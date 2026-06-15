The Blood of Dawnwalker riceverà DLC gratuiti ma "più piccoli" dopo l'uscita

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The Blood of Dawnwalker è confermato che avrà DLC, ma se speravi in grandi espansioni dagli ex sviluppatori di Witcher 3 che lavoravano al gioco dei vampiri, forse dovresti ripensarci. Invece, è confermato che riceveremo DLC gratuiti, ma più piccoli, con pochi dettagli disponibili al momento.

Parlando con il media polacco PAP Biznes (tramite MP1st), il CEO di Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, ha detto che Rebel Wolves, lo sviluppatore di The Blood of Dawnwalker, sta già sviluppando un "calendario di DLC più piccoli e gratuiti."

"Per quanto riguarda se ci saranno add-on immediatamente o meno, abbiamo recentemente iniziato colloqui su questo argomento per pianificare una roadmap e una tempistica di add-on più piccoli e gratuiti, ma non abbiamo ancora preso una decisione," ha detto. Tomaszkiewicz ha aggiunto che l'obiettivo attuale è mantenere alto il "saldo di cassa ", così che i sequel già rivelati e pianificati in diverse epoche e seguendo culture diverse possano essere realizzati.

Già 1,5 milioni di giocatori hanno inserito The Blood of Dawnwalker, quindi se Rebel Wolves dovesse essere perfetto, potremmo vedere molto interesse per questo RPG di vampiri. Lo sapremo con certezza solo quando debutterà questo settembre.