The Elder Scrolls IV: Oblivion ha attirato 180k+ giocatori simultanei il giorno del lancio

Nonostante le voci secondo cui sarebbe stato abbandonato si sarebbero diffuse su Internet, è stata comunque una piacevole sorpresa per molti quando è stato rivelato che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered era disponibile alla fine dello streaming di ieri.

Molte persone si sono riversate sul gioco, come dimostrano gli ultimi dati su Steam tramite SteamDB. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha accumulato 182.298 giocatori simultanei la scorsa notte. Al momento in cui scriviamo, questo rimane il picco dei giocatori, ma potremmo vederlo salire man mano che ci dirigiamo verso il fine settimana.

Il picco di The Elder Scrolls V: Skyrim è stato un po' più alto di quello di Oblivion Remaster, attirando 287.000+ giocatori su Steam al momento del lancio, ma l'edizione speciale di Skyrim ha ottenuto solo circa 69.000 giocatori, dimostrando quanto sia popolare questo remaster, anche se non è una nuova versione completa.

Considerando che il gioco è disponibile anche su Game Pass e altre piattaforme console, possiamo immaginare che ancora più giocatori siano tornati a Cyrodil. Questo mostra anche quanto le persone siano affamate di più esperienze di Elder Scrolls per giocatore singolo. L'oblio potrebbe saziare quella fame per un po', ma siamo sicuri che i fan presto chiederanno ancora The Elder Scrolls VI.