The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si dice che includa tutti i DLC rilasciati in precedenza

HQ

Secondo quanto riferito, il lancio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è proprio dietro l'angolo, forse a poche settimane o addirittura giorni, se si deve credere alle ultime voci. E a giudicare dalle immagini trapelate di recente, ci aspetta un succoso aggiornamento visivo.

Ma questa rimasterizzazione del classico di Bethesda potrebbe finire per essere molto più completa di quanto molti di noi si aspettassero inizialmente. Secondo nuove indiscrezioni, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered includerà tutti i DLC del gioco originale. Ciò significa che espansioni come The Shivering Isles e Knights of the Nine, così come componenti aggiuntivi più piccoli come Wizard's Tower e Horse Armor, dovrebbero far parte del pacchetto.

Il remaster, che presumibilmente uscirà già la prossima settimana, è stato sviluppato da Virtuos e si dice che funzioni su Unreal Engine 5, cosa che sembra essere supportata dai recenti screenshot. Speriamo solo che anche alcune delle meccaniche del gioco siano state modernizzate per dargli un aspetto più contemporaneo.

Se le voci si rivelassero vere, questo non sarebbe solo un ritorno entusiasmante per un amato gioco di ruolo, ma anche uno schiaffo piuttosto duro a Nintendo, che si è ostinatamente rifiutata di includere qualsiasi DLC nella cosiddetta edizione "completa" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Switch 2.

Quanto sei eccitato per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ?