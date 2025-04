The Last of Us Complete Edition è stato rilasciato su PS5

HQ

Ti piacerebbe possedere l'edizione completa e definitiva di The Last of Us ? Allora preparati a spendere un sacco di soldi poiché il primo e il secondo gioco sono stati rilasciati in una "Complete Edition", che include il primo gioco rifatto e il Remastered secondo, con alcune aggiunte extra. Per coloro che desiderano un'edizione fisica, sarà disponibile anche per un piccolo extra e includerà anche alcune cose in più.

I nuovi contenuti delle edizioni digitali sono:



CONTENUTI AGGIUNTIVI PER LA PARTE I • Lasciato alle spalle il capitolo prequel. • Skin per personaggi e armi sbloccate attraverso le sfide di gioco.



CONTENUTI AGGIUNTIVI PER LA PARTE II RIMASTERIZZATA • Livelli perduti - versioni iniziali di sviluppo di tre livelli. • Commento degli sviluppatori. • Modalità Guitar Free Play. • Skin per personaggi e armi sbloccabili attraverso le sfide di gioco, tra cui la skin per la giacca di Jordan A. Mun per Ellie dal prossimo titolo di Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet.¹



Il gioco è disponibile per l'acquisto digitale ora per circa $ 100 o fisicamente il 10 luglio.

Riceverai The Last of Us Complete ?