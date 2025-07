The Outer Worlds 2 e altri giochi Xbox in arrivo saranno più economici di quanto inizialmente annunciato

HQ

Molti erano furiosi quando le grandi aziende di gioco hanno iniziato a rivelare che i giochi sarebbero costati 70 dollari in questa generazione di console, ma sembrava che la maggior parte fosse riuscita a conviverci dopo un po'. Poi abbiamo iniziato a sentire voci sul fatto che Grand Theft Auto VI potrebbe costare 100 dollari e Nintendo che ha aumentato il prezzo dei suoi giochi più grandi a 80 dollari, e il clamore è ricominciato da capo. Questa volta con una tale forza che una delle ultime polemiche ha ceduto alla pressione.

Obsidian rivela che The Outer Worlds 2 non costerà 80 dollari dopotutto, poiché hanno deciso di abbassarlo a $ 69,99. Questo in realtà non vale solo per questo gioco. Microsoft specifica in un comunicato stampa che tutti i grandi giochi di Xbox Game Studios in uscita quest'anno costeranno $ 69,99 al momento del lancio. Questo include Call of Duty: Black Ops 7, quindi non vedremo se un prezzo più alto avrebbe danneggiato uno dei più grandi franchise di gioco del mondo... almeno non quest'anno...

Considerando quanti licenziamenti, studi chiusi e giochi cancellati vediamo in questi giorni, pensi che i giochi dovrebbero continuare a costare $ 69,99 o saresti disposto a pagare $ 79,99?