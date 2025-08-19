The Outer Worlds 2 mostra i compagni nel nuovo trailer

HQ

The Outer Worlds è un grande gioco. Uno degli aspetti più apprezzati è il mondo e i personaggi che lo compongono, quindi è piuttosto appropriato che il trailer che debutterà stasera nello show Opening Night Live della Gamescom si concentri sui compagni del sequel.

C'è da dire che Obsidian non crea solo giochi divertenti. Sanno anche come realizzare trailer divertenti. Non sto parlando solo di Ben Schwartz che scherza sul fatto che The Outer Worlds 2 verrà sicuramente lanciato il 29 ottobre come previsto perché Grand Theft Auto VI è stato posticipato al 2026. Anche il trailer stesso ha un ottimo tono, rivelando anche alcuni dettagli sui diversi personaggi che potranno unirsi a noi nelle avventure... E che non saremo in grado di dormire con loro nemmeno questa volta.