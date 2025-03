The Texas Chainsaw Massacre viene riavviato ancora una volta

HQ

Dopo innumerevoli sequel, prequel e remake, è di nuovo il momento di riavviare il franchise di The Texas Chainsaw Massacre. I rapporti indicano che Verve, la società che attualmente detiene i diritti cinematografici, ha iniziato ad accettare proposte di sceneggiatura ed è aperta a dare al franchise un nuovo inizio.

Tra coloro che hanno espresso interesse ci sono lo sceneggiatore JT Mollner, precedentemente coinvolto in Stranger Darling, il produttore Roy Lee e l'attore Glen Powell, noto per il suo ruolo in Top Gun: Maverick. Inoltre, secondo quanto riferito, studi come Lionsgate, A24 e Neon hanno mostrato interesse a unirsi al progetto.

Il film originale, diretto da Tobe Hooper, ha ormai più di 50 anni, il che sembra un po' surreale a pensarci, ed è probabilmente altrettanto tagliente e brutale oggi come lo era al momento della sua uscita nel 1974. Il primo sequel è arrivato nel 1986, seguito da altri film nel 1990 e nel 1995. Nel 2003 è stato introdotto il primo reboot, con un prequel rilasciato nel 2006.

Texas Chainsaw 3D è stato rilasciato nel 2013 come sequel diretto dell'originale, e nel 2017 abbiamo ottenuto il prequel Leatherface, seguito dal flop esclusivo Netflix Texas Chainsaw Massacre nel 2022, che si è svolto 50 anni dopo l'originale. Quindi il fatto che Leatherface stia ricevendo l'ennesimo giro non è esattamente sorprendente.

Non vedi l'ora di vedere più caos con la motosega e qual è il tuo capitolo preferito della serie?