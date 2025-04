The Thursday Murder Club arriva su Netflix ad agosto

La gente nel Regno Unito sarà abbastanza consapevole di Richard Osman, poiché la personalità alta è nota per la sua presenza e il suo posto negli spettacoli televisivi e come conduttore da molti anni. Di recente, Osman si è ramificato, mostrando le sue capacità di scrittore e creando vari libri, prevalentemente in serie The Thursday Murder Club. Questi romanzi sono diventati grandi successi, motivo per cui non è stato sorprendente che Netflix abbia acquisito i diritti per creare un adattamento.

Questo è stato confermato qualche tempo fa, incluso il fatto che il cast principale sarebbe stato composto da Helen Mirren (Elizabeth), Pierce Brosnan (Ron), Ben Kingsley (Ibrahim) e Celia Imrie (Joyce), e ora sappiamo quando lo show debutterà.

Netflix ha condiviso alcune prime immagini di The Thursday Murder Club e ha confermato che debutterà su Netflix il 28 agosto. La prima stagione cercherà di adattare il primo libro in cui il cast principale di pensionati si allea per risolvere un caso particolarmente spinoso, insieme agli agenti di polizia locale Chris (interpretato da Daniel Mays) e Donna (Naomi Ackie).

La sinossi del libro spiega quanto segue: "In un tranquillo villaggio di pensionati, quattro improbabili amici si incontrano una volta alla settimana per indagare su omicidi irrisolti. Ma quando un brutale omicidio avviene proprio sulla soglia di casa,The Thursday Murder Club si ritrovano nel bel mezzo del loro primo caso in corso. Elizabeth, Joyce, Ibrahim e Ron stanno per superare gli ottant'anni, ma hanno ancora qualche asso nella manica. Riuscirà la nostra banda non ortodossa ma brillante a catturare l'assassino prima che sia troppo tardi?"

Stiamo ancora aspettando un trailer, ma senza dubbio questo uscirà a maggio o giugno, lasciando tutto il tempo per un secondo trailer più lungo che debutterà nelle settimane prima del debutto effettivo della serie.