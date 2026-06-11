TheBurntPeanut rivela che sarà in Fortnite

HQ

A seguito delle recenti voci e teaser secondo cui TheBurntPeanut sarebbe stato presentato in Fortnite come parte dell'ultima stagione del gioco, lo streamer ha ora confermato che ciò è vero e che sarà presente nel battle royale di Epic Games, anche se forse non come ci si potrebbe aspettare.

TheBurntPeanut debutta in Fortnite sotto forma di personaggio simile a uno sprite che può essere trovato in gioco tramite forzieri o prendendolo dai cadaveri dei nemici sconfitti. Secondo Dexerto, lo sprite è considerato uno dei più rari del gioco e ha un drop rate molto basso, appena dell'1,5%, con la precisazione che porta un bonus al loot, aumentando gli oggetti che ottieni sconfiggendo un giocatore, potenzialmente offrendo anche bottino mitico.

La buona notizia è che se riesci a trovare uno sprite di TheBurntPeanut e procedi a estrarlo in uno dei pochi siti di estrazione della mappa, potrai portarlo in altri giochi futuri e persino piazzarlo nella skin del mech per sbloccare efficacemente una skin vera e propria legata al personaggio.

Cercherai lo sprite TheBurntPeanut?