Tomodachi Life: Living the Dream riceve la sua prima patch sulle console Nintendo Switch

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È curioso come Nintendo riesca a gestire due serie di giochi così simili nella loro premessa iniziale come Animal Crossing e Tomodachi Life, ma se hai avuto l'occasione di provare entrambe le esperienze di simulazione della vita, ti renderai presto contoconto che sono rivolte a due target molto diversi. Mentre Animal Crossing: New Horizons si concentra maggiormente sull'aspetto rilassato di decorare gradualmente un'intera isola con qualche vicino qua e là, Tomodachi Life: Living the Dream si concentra maggiormente sulla costruzione di relazioni tra i suoi numerosi personaggi Mii, che puoi anche creare tu stesso. Questo ovviamente porta a situazioni molto caotiche e divertenti che stanno dando una vera spinta alla nuova uscita di Nintendo, ma come ogni opera, non è priva di difetti.

Alcuni di questi sono stati ora risolti grazie a una prima patch. L'aggiornamento 1.0.1 non ha fornito dettagli specifici sui cambiamenti, a parte un breve messaggio che affermava che 'diversi problemi' sono stati risolti. Non è che molti problemi evidenti siano stati segnalati sui social media, e il nostro collega che ha scritto la recensione non ha segnalato bug durante la sua partita, ma è possibile che se avete riscontrato qualcosa, ora sia stato risolto.

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