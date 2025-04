Tre classici giochi Sega Mega Drive sono in arrivo su Switch Online

HQ

Nintendo ha appena aggiunto tre nuovi classici per Sega Mega Drive alla sua libreria di Switch Online, che ora si espande con Streets of Rage, Super Thunder Blade ed ESWAT: City Under Siege. L'iconico picchiaduro non ha bisogno di presentazioni: scegli uno dei tre protagonisti e affronta la feccia della città in puro stile picchiaduro.

Super Thunder Blade offre la classica azione arcade sia in prospettiva 2D che 3D, che ricorda in qualche modo Star Fox, anche se più veloce. In ESWAT: City Under Siege, si ripuliscono le strade utilizzando attrezzature di polizia ad alta tecnologia, emanando forti vibrazioni da "cyberpoliziotto".

È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo visto la libreria Mega Drive ricevere un aggiornamento, quindi queste tre aggiunte sono più che benvenute. Detto questo, dovrai essere abbonato al livello "Expansion Pack" per giocarci, che garantisce anche l'accesso a DLC gratuiti e titoli emulati per Nintendo 64 e Game Boy Advance.

Usi molto il servizio Switch Online?