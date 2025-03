Trump critica il suo ritratto nel Campidoglio del Colorado Definendolo il peggiore che abbia mai visto, esortando il governatore Polis ad agire.

Donald Trump ha chiesto la rimozione di un suo ritratto esposto nel Campidoglio dello Stato del Colorado, sostenendo che è stato intenzionalmente distorto. Il dipinto, creato dall'artista britannica Sarah Boardman, è stato inaugurato nel 2019. Trump ha espresso la sua insoddisfazione per la rappresentazione sui social media, descrivendola come la peggiore che abbia mai visto, e ha continuato affermando che è stata intenzionalmente distorta. Criticò ulteriormente la Boardman, suggerendo che la sua abilità artistica era diminuita con l'età. Il presidente, parlando a nome di molti scontenti del Colorado, ha esortato il governatore Jared Polis a rimuovere il pezzo controverso, sostenendo che non lo rappresentava accuratamente. Per ora, resta da vedere se il ritratto verrà rimosso dal Campidoglio.