Trump annuncia dazi del 25% sulle importazioni di auto negli Stati Uniti

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha annunciato una tariffa del 25% sulle auto e sui camion leggeri importati, che entrerà in vigore il 3 aprile, intensificando in modo significativo la guerra commerciale globale in corso e mettendo ulteriormente a dura prova le relazioni economiche internazionali.

Si prevede che la mossa farà salire i prezzi dei veicoli e rallenterà la produzione, con un impatto significativo sulle case automobilistiche globali, comprese quelle di Messico, Giappone, Corea del Sud, Canada e Germania, che sono alcuni dei principali fornitori del mercato automobilistico degli Stati Uniti.

I dazi fanno parte di una strategia più ampia per affrontare il deficit commerciale degli Stati Uniti, con Trump che suggerisce che potrebbero seguire dazi di ritorsione da parte di altre nazioni. Per ora, resta da vedere come questa tariffa rimodellerà le relazioni commerciali internazionali e la stabilità economica.