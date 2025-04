Trump incolpa Biden, Putin e Zelensky per la guerra "La colpa è di tutti", ha concluso Trump.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti, Russia e Ucraina . Prima di entrare in carica, una delle principali promesse di Donald Trump era quella di poter porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore, una promessa che alcuni potrebbero sostenere che ora sembra aver superato da tempo la sua data di scadenza. Ora, durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente di El Salvador Nayib Bukele, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato la colpa della guerra in Ucraina non solo al presidente russo Vladimir Putin, ma anche a Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Trump ha sostenuto che sotto la sua guida, Putin non avrebbe mai iniziato l'invasione, aggiungendo che Biden aveva il potere di evitarla aggiustando i prezzi del petrolio, una mossa che secondo lui avrebbe impedito l'escalation. Puoi saperne di più nel video qui sotto. Donald Trump // Shutterstock