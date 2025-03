Trump mette in guardia Zelensky sulla marcia indietro sull'accordo sui minerali

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In una dichiarazione a bordo dell'Air Force One domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta tentando di ritirarsi dall'accordo sui minerali critici con gli Stati Uniti.

Trump ha anche avvertito di gravi conseguenze se l'Ucraina scegliesse di abbandonare l'accordo, sottolineando che creerebbe "grandi, grandi problemi". L'accordo, che coinvolge minerali di terre rare, è stato al centro delle discussioni in corso.

Trump ha inoltre osservato che, sebbene Zelensky desideri l'adesione dell'Ucraina alla NATO, una tale prospettiva rimane improbabile. Per ora, resta da vedere se l'accordo sui minerali procederà come previsto o si sbroglierà in mezzo a queste crescenti pressioni.