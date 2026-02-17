Tutte e 12 le squadre qualificate sono state confermate per il Valorant EMEA Clash 2026

HQ

Proprio ieri abbiamo riportato le squadre e le organizzazioni che si sono qualificate per il primo Masters internazionale della stagione 2026 del Valorant Champions Tour. Previsto per Santiago in Cile, l'evento vedrà la partecipazione di 12 delle migliori squadre del mondo, con i rappresentanti EMEA che saranno BBL Esports, Gentle Mates e Team Liquid. Questi tre si sono qualificati classificandosi rispettivamente primo, secondo e terzo all'evento EMEA Kickoff, mentre molti degli altri presenti a questo evento hanno invece ottenuto un posto nel torneo regionale EMEA Clash.

Delle 12 squadre EMEA Kickoff, sei altre squadre parteciperanno a questo evento regionale, con altre sei squadre Challengers in tutto il continente. Per quanto riguarda quali squadre hanno registrato i ticket e da dove provengono, puoi vedere queste informazioni qui sotto.

Squadre EMEA Clash 2026:



Team Vitality - VCT EMEA Kickoff



GiantX - VCT EMEA Kickoff



Natus Vincere - VCT EMEA Kickoff



Karmine Corp - VCT EMEA Kickoff



ULF Esports - VCT EMEA Kickoff



FUT Esports - VCT EMEA Kickoff



Enterprise Esports - Inizio VCL Nord/Est



UCAM Esports - VCL Spagna Fase 1 Rising



Joblife - VCL Rivoluzione Francia Fase 1



FOKUS - VCL DACH Fase 1 dell'Evoluzione



Besiktas Esports - Calcio d'inizio VCL Turkiye Birlik



Stallions Esports - VCL MENA Resilience Kickoff



L'EMEA Clash inizierà il 19 febbraio e durerà fino al 25, con 25.000 € in gioco.