Ultime notizie: Grand Theft Auto VI posticipato al 26 maggio

HQ

Rockstar è rimasto in silenzio riguardo a Grand Theft Auto VI per molto, molto tempo. Dopo un primo trailer del gioco alla fine del 2023, non abbiamo ancora visto nulla di sostanziale sul progetto. Molti là fuori erano fiduciosi che il gioco sarebbe stato lanciato ancora entro la fine dell'anno, nonostante la mancanza di nuove informazioni e il completo silenzio di Rockstar e Take-Two, ma ora è stato confermato che questo silenzio era per un motivo.

Grand Theft Auto VI è stato ritardato e ora verrà lanciato il 26 maggio 2026 .

Rockstar lo conferma in un nuovo post di Newswire dove afferma: "Siamo molto dispiaciuti che questo sia più tardi di quanto vi aspettaste. L'interesse e l'eccitazione che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero umilianti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per finire il gioco.

"Con ogni gioco che abbiamo rilasciato, l'obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Ci auguriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo in più per ottenere il livello di qualità che vi aspettate e meritate".

La parte interessante di questo ritardo è che spinge il gioco completamente fuori da questo anno fiscale in corso, ed è ora impostato per rendere l'anno fiscale 2026/27 di Take-Two un colosso assoluto, supponendo che GTA VI non venga ritardato di nuovo...