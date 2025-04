Un nuovo film Miami Vice è in arrivo

Preparati a dirigerti a Miami, poiché è in arrivo un nuovo film Miami Vice, con alcuni nomi di peso massimo del cinema alle spalle.

Secondo The Hollywood Reporter, questo film è in lavorazione da un po' di tempo, conMiami Vice il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski che è stato ingaggiato per la regia. Anche la sceneggiatura è stata scritta e proviene dal regista di Nightcrawler Dan Gilroy.

Miami Vice è nata come serie TV negli anni '80. Ha poi debuttato in un lungometraggio con Jamie Foxx e Colin Farrell nel 2006. Il nuovo film non sarà la prossima cosa che Kosinski dirigerà, dato che ha un thriller sulla cospirazione UFO in arrivo su Apple, ma è in programma per un po' di tempo nel prossimo futuro.