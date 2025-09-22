Valorant Campioni: GiantX e DRX guadagnano un posto nei playoff

HQ

Prima del fine settimana, sapevamo già di quattro squadre che erano passate attraverso la fase a gironi e avevano timbrato il biglietto per i playoff per Valorant Champions 2025. Durante il fine settimana si sono svolte una serie di partite a eliminazione diretta e decisive, tanto che altre due squadre si sono assicurate i loro posti nei playoff, e le ultime due saranno decise più tardi oggi.

Per quanto riguarda i due che hanno guadagnato un posto nei playoff, GiantX ottiene una posizione dopo aver sconfitto XLG Esports in una partita decisiva, e DRX ottiene anche uno slot dopo aver battuto Team Liquid in una partita decisiva. Ciò significa che le squadre qualificate per i playoff, sei delle otto totali, hanno il seguente aspetto:



Rex di carta



GiantX



Fnatic



NRG



DRX



Squadra Eretici



Per quanto riguarda le ultime due, le ultime due partite decisive si svolgeranno più tardi oggi e vedranno avanzare MiBR o Rex Regum Qeon più T1 o G2 Esports. Una volta concluse queste partite, conosceremo anche il tabellone dei playoff confermato.