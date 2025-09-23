Valorant Campioni: il tabellone dei playoff 2025 è stato fissato

HQ

Come abbiamo riportato ieri, le partite finali della fase a gironi del torneoValorant Champions 2025 si sono svolte ieri sera, il che significa che ora sappiamo le otto squadre che si sono qualificate per i playoff e anche come è organizzato il tabellone.

In totale, unendosi alle sei squadre precedentemente note, sia MiBR che G2 Esports si sono assicurati gli slot per i playoff, dopo aver sconfitto Rex Regum Qeon e T1, rispettivamente, nelle loro partite decisive.

Per quanto riguarda il modo in cui le varie squadre sono state inserite nel tabellone dei playoff, gli abbinamenti sono i seguenti:



Fnatic contro DRX



Paper Rex contro G2 Esports



Team Heretics contro MiBR



NRG contro GiantX



Si tratta di un girone a doppia eliminazione, il che significa che ogni squadra ha un'ancora di salvezza se perde una partita. Perdere un secondo significherà l'eliminazione, e per quanto riguarda l'inizio dei playoff, le prime due partite si svolgeranno giovedì 25 settembre, con la finale il 5 ottobre.