Valorant Game Changers Championship 2025: Nova Esports eliminata, restano sei squadre

Ieri abbiamo seguito le notizie delle varie eliminazioni al Valorant Game Changers Championship 2025, notando al momento che una partita finale prima di una breve pausa era in corso. Ora possiamo parlare dei risultati di quella partita e di come appare il tabellone aggiornato.

Alla fine, è stata una prestazione dominante da parte di Kru Blaze che ha superato Nova Esports in modo 2-0. Questo risultato ha portato l'eliminazione di quest'ultima squadra dal torneo, la quarta squadra a essere rimessa a casa, mentre Kru continua a sfidarsi e ora cercherà di sfidarsi nel terzo match a eliminazione diretta.

Per quanto riguarda chi affronterà Kru, questo sarà Shopify Rebellion Gold o Karmine Corp GC, con il vincitore di quella partita che si dirigerà alla finale del tabellone superiore per affrontare G2 Gozen o Team Liquid Brazil. Il tabellone è il seguente.

Semifinali del Upper Bracket (26 novembre):



G2 Gozen vs. Team Liquid Brazil



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Quarti di finale del Lower Bracket (27 novembre):



Kru Blaze vs. Perdente di G2/Liquid



MiBR GC vs. Perdente di Shopify/Karmine



Le partite riprenderanno domani, con oggi giorno libero per il torneo. Il vincitore sarà incoronato domenica 30 novembre.