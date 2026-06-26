Valorant La Phase 2 del Champions Tour EMEA inizia il 15 luglio

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Ora che l'evento Valorant Champions Tour Masters London è giunto al termine, tutti gli occhi stanno tornando al gioco regionale in tutto il mondo. A tal fine, per la divisione EMEA, Riot Games ha ora rivelato i piani definitivi e completi per la Fase 2.

Per prima cosa, ci viene informato che la Fase 2 inizierà il 15 luglio e che offrirà cinque giorni di spettacolo a settimana per tre settimane. Questo turno di fase a gironi determinerà chi passerà direttamente ai playoff e chi dovrà invece affrontare i play-in. Le prime due squadre di ciascuno dei due gruppi ottengono un posto diretto nei playoff, mentre le altre quattro squadre di ciascun gruppo parteciperanno ai play-in.

I play-in si svolgeranno poi dal 6 al 16 agosto per determinare le altre quattro squadre playoff, che si recheranno a Barcellona, Spagna (all'Olimpic Arena) dal 20 al 23 agosto per competere in un tabellone a doppia eliminazione in cui saranno in palio quattro posti per i Campioni 2026. Ci viene detto che le due squadre che raggiungeranno la finale del tabellone superiore dell'evento otterranno posti da Campione, mentre il terzo e il quarto posto andranno alle due squadre che hanno accumulato il maggior numero di Punti Campionato durante l'anno solare nella regione.

Potete vedere qui sotto l'organizzazione del gruppo e il calendario completo della Fase 2.