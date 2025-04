Vampire Survivors - Diorama Smeraldo ora disponibile

HQ

I giorni delle collaborazioni folli non sono ancora finiti e con Emerald Diorama, l'ultima della lunga serie di espansioni Vampire Survivors, è tempo per un gruppo di personaggi SaGa di entrare nel mondo pixelato dei giochi. Sì, avete letto bene. Vampire Survivors ha collaborato con Square Enix per rilasciare il completamente gratuito Emerald Diorama, ispirato a SaGa Emerald Beyond.

L'espansione introduce più di 12 nuovi personaggi giocabili del franchise SaGa, come Tsunanori Mido, Ameya Aisling, Bonnie e Formina e Diva n. 5. Inoltre, ci sono oltre 16 nuove armi e il nuovo sistema "glimmer" in cui impari casualmente nuove tecniche speciali durante il gioco. Naturalmente, anche la colonna sonora è stata ampliata con un intero arsenale di canzoni di SaGa Emerald Beyond.

Stai ancora giocando a Vampire Survivors e giocherai a questa nuova espansione?