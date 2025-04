Van Damme e Steven Seagal accenno a una futura collaborazione

HQ

Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal – due delle più grandi icone d'azione degli anni '80 e '90 – sembrano finalmente aver seppellito l'ascia di guerra dopo decenni di rivalità. Van Damme si è recentemente presentato alla festa per il 73° compleanno di Seagal, cosa che ha condiviso in un post sui social media in cui lo ha ringraziato per l'ottima cena e ha anticipato che è in arrivo un annuncio importante.

Questo significa che possiamo aspettarci un nuovo film con entrambe queste leggende? Forse... e onestamente, sarebbe davvero fantastico. La loro faida è roba da leggenda dei film d'azione, con Seagal che ha pubblicamente messo in dubbio le capacità di Van Damme in interviste, inclusa una con Arsenio Hall.

Ci sono state anche voci su un incontro teso tra i due al Planet Hollywood negli anni '90, e si dice che siano stati offerti fino a 200 milioni di corone svedesi ciascuno per un vero combattimento.

Ma ora, sembra che il ghiaccio abbia almeno iniziato a sciogliersi. Quale potrebbe essere il loro prossimo progetto non è ancora chiaro, ma le speculazioni si stanno già scatenando: un film in team-up, un progetto di arti marziali o forse qualcosa di totalmente inaspettato? Qualunque cosa si riveli, questo è puro carburante nostalgico per i fan del cinema d'azione classico.