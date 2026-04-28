VCT EMEA Fase 1: BBL Esports confermato per i playoff, Karmine Corp è stata eliminata

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Abbiamo tenuto d'occhio conValorant attenzione gli eventi Phase 1 del Champions Tour EMEA, dato che nell'ultima settimana abbiamo parlato dei vincitori confermati dei gruppi, delle squadre dei playoff confermate, dell'unica squadra eliminata in quel momento e anche di ciò che restava da giocare. Dopo lo scorso weekend, sono cambiate ancora di più, con quattro squadre rimaste in sospeso e solo due biglietti per i playoff da contendere...

Per prima cosa, basandosi sul nostro ultimo rapporto, l'unico cambiamento avvenuto nel Gruppo Alpha è che Karmine Corp è stato matematicamente eliminato dai playoff. Ciò significa che, insieme al vincitore del gruppo FUT Esports e alle squadre playoff confermate Team Liquid e Gentle Mates, rimane solo un posto che Team Heretics o Natus Vincere possano conquistare. Queste due squadre non si affronteranno nell'ultima settimana di partite, il che significa che se Team Heretics otterranno un risultato durante la partita contro FUT Esports, garantiranno un posto nei playoff, mentre una sconfitta e una vittoria NAVI contro Karmine Corp cambieranno completamente la situazione.

Nel Gruppo Omega, la differenza principale è che BBL Esports è stato confermato per i playoff. Sapevamo già che Fnatic è il vincitore del gruppo, Eternal Fire è anch'essa una squadra dei playoff, e PCIFIC Esports è stata eliminata, il che significa che tutto ciò che resta è GiantX e Team Vitality che si contendono il biglietto finale dei playoff dal gruppo. Ancora una volta, nessuna delle due squadre si affronterà questa settimana, il che significa che GiantX deve semplicemente battere Eternal Fire per assicurarsi un posto nei playoff, mentre una sconfitta e una vittoria Team Vitality contro PCIFIC Esports comporteranno l'opposto.

Per quanto riguarda le partite di questa settimana, sono le seguenti.

Mercoledì 29 aprile:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Giovedì 30 aprile:



Natus Vincere contro Karmine Corp



BBL Esports vs. Fnatic



Venerdì 1 maggio: