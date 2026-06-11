VCT Masters Londra 2026: FUT Esports e XLG Esports sopravvivono alla fase svizzera
Tutti gli occhi sono ora puntati sulla fase dei playoff.
Come abbiamo accennato ieri mattina, la fase svizzera per l'evento Valorant Champions Tour Masters London stava per concludersi nelle ore a venire, con due squadre già qualificate per i playoff, due squadre già eliminate e quattro squadre che si contendevano due biglietti restanti per i playoff.
Detto ciò, ora conosciamo i risultati della fase svizzera, dato che ieri si sono giocate le ultime due partite. Per cominciare, FUT Esports ha eliminato NRG dopo una partita che è andata 2-1 a favore del primo, mentre XLG Esports ha seguito la serie di tornei Global Esports ' in modo simile 2-1.
Questo significa che la fase svizzera si è conclusa con Leviatan, Team Vitality, FUT Esports e XLG Esports che stanno tutti accedendo ai playoff, mentre Global Esports, NRG, Dragon Ranger Gaming e Full Sense sono stati eliminati e non appariranno più.