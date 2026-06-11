VCT Masters Londra 2026: FUT Esports e XLG Esports sopravvivono alla fase svizzera

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Come abbiamo accennato ieri mattina, la fase svizzera per l'evento Valorant Champions Tour Masters London stava per concludersi nelle ore a venire, con due squadre già qualificate per i playoff, due squadre già eliminate e quattro squadre che si contendevano due biglietti restanti per i playoff.

Detto ciò, ora conosciamo i risultati della fase svizzera, dato che ieri si sono giocate le ultime due partite. Per cominciare, FUT Esports ha eliminato NRG dopo una partita che è andata 2-1 a favore del primo, mentre XLG Esports ha seguito la serie di tornei Global Esports ' in modo simile 2-1.

Questo significa che la fase svizzera si è conclusa con Leviatan, Team Vitality, FUT Esports e XLG Esports che stanno tutti accedendo ai playoff, mentre Global Esports, NRG, Dragon Ranger Gaming e Full Sense sono stati eliminati e non appariranno più.