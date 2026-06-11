VCT Masters Londra 2026: Il tabellone dei playoff è fissato con le partite di apertura già impegnate

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In realtà restano ancora parecchie partite da giocare all'evento Valorant Champions Tour Masters London 2026, poiché mentre la prossima e ultima fase di azione, i playoff, inizierà domani 12 giugno, si sposterà fino al 21 giugno, cioè domenica prossima.

Detto ciò, il tabellone playoff a otto squadre è stato ora classificato dopo la conclusione della fase svizzera di ieri, i cui risultati per quella parte di gioco si possono vedere qui.

I playoff utilizzeranno un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre possono perdere una partita e restare in vita nel torneo (a meno che una squadra non vada imbattuta alla finale e poi perda quella finale, ovviamente), e detto questo, ora conosciamo le prime partite e come tutte e otto le squadre sono state testa di serie. Dai un'occhiata alle partite dei quarti di finale del Upper Bracket qui sotto.



Paper Rex vs. Leviathan alle 15:00 BST/16:00 CEST



Team Heretics vs. Team Vitality alle 18:00 BST/19:00 CEST



Edward Gaming vs. FUT Esports alle 15:00 BST/16:00 CEST



G2 Esports vs. XLG Esports alle 18:00 BST/19:00 CEST



Tenendo conto di queste partite, quale è la tua squadra preferita per arrivare fino al finale?