esports
Valorant

VCT Masters Santiago: All Gamers e BBL Esports eliminati, rimangono solo quattro squadre

Le ultime quattro partite del torneo principale si terranno questo fine settimana.

Proprio come abbiamo commentato ieri, l'evento Valorant Champions Tour Masters Santiago è nelle sue fasi finali. Al momento, ci sono solo quattro squadre rimaste in livella, dato che due squadre sono state eliminate ieri in quello che è stato di fatto i quarti di finale del Lower Bracket.

A tal fine, sia All Gamers che BBL Esports sono stati eliminati dall'evento dopo aver perso rispettivamente contro Paper Rex e G2 Esports. Va detto che All Gamers almeno hanno combattuto meglio, perdendo 2-1 rispetto a BBL Esports che hanno perso in modo meno convincente 2-0.

Detto ciò, la prossima partita a eliminazione diretta vedrà Paper Rex affrontare G2 Esports, con il vincitore che passerà e affronterà il perdente di NS RedForce contro NRG. Tenendo questo in mente, come pensi che si concluda il torneo cileno?

Valorant

