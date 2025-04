Vin Diesel anticipa un annuncio Riddick: Furya

Vin Diesel ha apparentemente e ironicamente esaurito il carburante ultimamente. Il popolare attore, che tendeva ad apparire nei colossi del botteghino diverse volte all'anno, ha raggiunto un punto in cui non lo abbiamo visto in gran parte della sostanza per un po'. A parte Guardians of the Galaxy Vol. 3 (dove dà la voce a Groot, quindi non c'è molto su cui insistere) nel 2023, da allora non abbiamo più visto Diesel in un film, ma ha molto in cantiere.

Tra Fast X: Part 2, xXx 4, un film standalone di Groot e persino una presunta richiesta di più The Last Witch Hunter, oltre a un altro Riddick film, il futuro sembra luminoso per Diesel. Eppure non sappiamo quando (o se) qualcuno di questi arriverà... Ma forse lo faremo presto.

Diesel si è rivolto a Instagram per affermare : "In arrivo... Riddick... " con un'immagine del suo famoso personaggio. Questo sembra implicare che impareremo molto di più sul film Riddick: Furya presto, il che avrebbe senso dato che è in produzione in una certa misura da un bel po'.

Non vedi l'ora di vedere il ritorno di Riddick ?