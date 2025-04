Documentario Netflix Vini Jr.: nuovo trailer e data di uscita

HQ

Il film documentario Netflix su Vinícius Júnior ha una data di uscita: 15 maggio. Intitolato 'Vini Jr.' (e un più interessante 'Baila, Vini ' (Dance Vini) in portoghese e spagnolo, il film documentario (è un film, non una serie) è stato girato l'anno scorso, raccontando la stagione di Vinícius al Real Madrid e in Brasile.

Così, mostrerà i contributi di Vinícius alla vittoria della Liga e dei Campioni del Real Madrid, episodi come gli insulti razzisti a Valencia e (forse) la sua perdita del Pallone d'Oro lo scorso ottobre. Con interviste ai compagni di squadra del Real Madrid e del Brasile, così come alla sua famiglia, sarà un must per coloro che desiderano conoscere un altro lato del calciatore di 24 anni di alto profilo e talvolta divisivo.

Il documentario parlerà anche delle umili origini di Vini, del suo primo anno al C.R. Flamengo nel 2018, e conterrà interviste con sua madre. Puoi guardare il primo trailer di Vini Jr. qui sotto e ricordare che il film uscirà su Netflix il 15 maggio.

