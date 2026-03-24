Voce: la collaborazione Overwatch di Fortnite è ancora in arrivo ma è stata ritardata

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Da tempo circolano voci e voci secondo cui Overwatch di Blizzard sarebbe stato uno dei prossimi progetti a crossover in Fortnite, ma a differenza di molte collaborazioni, non sono emersi asset in-game trapelate e non abbiamo ancora visto questo materializzarsi in nessuna forma nonostante i mesi di voci. Quindi, cosa sta succedendo davvero?

Il notorio leaker di Fortnite, ShiinaBR, ha condiviso su X un aggiornamento su quanto sembra accaduto alla collaborazione, spiegando che sembra che sia ancora in corso ma che probabilmente è stata ritardata a causa della serie di ritardi.

ShiinaBR esprime anche di sapere quali skin arriveranno come parte della collaborazione, anche se il modo in cui verranno rilasciate è incerto, dato che in passato c'erano piani per includere una skin Tracer in un prossimo Battle Pass, ma questa integrazione è ormai meno certa.

Concludono con: "Non credo che questa collaborazione venga cancellata a causa di fughe di notizie, ma sembra che sia stata posticipata o non sia mai stata pensata per l'integrazione con Battle Pass (o è stata *scambiata* per una collaborazione con Battle Pass, dato che potrebbe avere un altro ruolo più avanti in questa stagione)."

Per farla breve, sembra che dovremo aspettare ancora per qualsiasi notizia ufficiale su cosa stia succedendo tra Blizzard ed Epic Games.