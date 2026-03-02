Voce: lo studio Santa Monica sta lavorando a un titolo con protagonista femminile nell'universo di God of War

A cosa sta lavorando Sony Santa Monica in questo momento? Non lo sappiamo, ma ci sono stati diversi segni di vita da varie fonti recentemente, e sembra che Cory Barlog, una delle figure principali di God of War, stia lavorando a una nuova serie di videogiochi. Ora abbiamo ricevuto una doppia dose di informazioni.

Per prima cosa, abbiamo un ex dipendente dello studio che ha lavorato lì per cinque anni come senior writer e che scrive su LinkedIn che si tratta effettivamente di una nuova serie di giochi, ma che in realtà è ambientata nell'universo di God of War:

"Ha contribuito a plasmare la visione narrativa e la direzione creativa presso Sony Santa Monica Studio per un nuovo franchise all'interno dell'universo di God of War, sviluppando personaggi, trame e lore originali che hanno ampliato la celebre proprietà intellettuale. Storia integrata con gameplay e worldbuilding attraverso script e contenuti narrativi, collaborando tra discipline diverse per offrire esperienze emotive a un pubblico globale. Ha contribuito alla narrativa a lungo termine e alla strategia del franchise."

Questo ha spinto il spesso affidabile insider NateTheHate a condividere ciò che sa sulla questione, aggiungendo che "il protagonista sarà Faye", conosciuta anche come Laufey il Giusto. A quanto pare, possiamo anche aspettarci cambiamenti interessanti, dato che "il gameplay si dice differisca dai giochi norreni di God of War, con un focus maggiore sull'azione." Scopriamo anche che sarà presentato quest'anno e rilasciato nella prima metà del 2027.

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato confermato da Sony Santa Monica, quindi prendetelo con le pinze per ora, ma il LinkedIn di un dipendente di spicco e NateTheHate sono ancora ben sopra la media in termini di credibilità delle fonti.