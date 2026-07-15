Voci: id Software ha iniziato a lavorare a un nuovo Doom

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Ora che la polvere sta iniziando a calare dopo i massicci licenziamenti di Microsoft, abbiamo un quadro più chiaro di ciò che è realmente accaduto e di chi è stato colpito. Uno degli studi che inizialmente sembrava colpito duramente è stato id Software, che, a intervalli irregolari, ha offerto alcuni dei giochi d'azione più impattanti e visivamente sorprendenti del mercato, giochi che, purtroppo, non hanno venduto quanto le recensioni suggeriscono meritano.

Anche il cofondatore dello studio, John Carmack, commentò il destino dello studio e mostrò una certa comprensione della situazione, dicendo: "I giochi devono avere successo, non solo essere amati." Inizialmente, sembrava che fino a tre dipendenti su quattro fossero stati colpiti dai licenziamenti, il che spinse la stessa id Software a fornire una precisazione, Dichiara:

"Abbiamo ancora l'equipaggio necessario per costruire i giochi e la tecnologia per cui siamo conosciuti. Il team di oggi è più o meno della stessa dimensione che avevamo quando abbiamo realizzato Doom (2016)."

Per chi temeva che l'espansione Doom: The Dark Ages Revelations sarebbe stata l'ultima nuova Doom che avrebbero mai vissuto, ora abbiamo una buona notizia. L'editor di Verge, Tom Warren, ha costantemente dimostrato di avere una buona comprensione degli avvenimenti di Microsoft, e scrive su X che id Software non è stato ridotto a un semplice studio di supporto, ma che "sono ora nelle fasi iniziali di un nuovo gioco Doom."

Nessuna conferma ufficiale, ma Warren è considerato una fonte affidabile, quindi la speranza di poter vivere un po' di azione intensa dallo studio è sicuramente viva.