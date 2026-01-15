Voci: La coppia degli Office sta arrivando a Fortnite
Michael Scott è pronto a affrontare il battle royale dopo aver padroneggiato l'arte del parkour?
Fortnite sta diventando sinonimo di apparizioni ospiti spettacolari, al punto che non ci sono molti grandi marchi che non abbiano ancora fatto un cameo. Questo ha portato a diversi ospiti meno prevedibili ultimamente, e ora sembra che un altro sia in arrivo.
Fortnite L'insider Shiina di solito ha una comprensione incredibile di tutto ciò che succede, e ora dice che un duo classico di sitcom arriverà presto in gioco. Dato che Shiina dice anche di aver sentito che i contenuti di The Office sono in fase di sviluppo per Fortnite, la conclusione è che probabilmente è proprio questo il punto.
Possiamo solo ipotizzare quale coppia sarà, ma i favoriti sono probabilmente Jim Halpert e Michael Scott, anche se è del tutto possibile che Dwight Schrute o Pam Beesley prendano uno dei posti. Chi pensi e speri che sia?