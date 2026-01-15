Voci: La coppia degli Office sta arrivando a Fortnite

HQ

Fortnite sta diventando sinonimo di apparizioni ospiti spettacolari, al punto che non ci sono molti grandi marchi che non abbiano ancora fatto un cameo. Questo ha portato a diversi ospiti meno prevedibili ultimamente, e ora sembra che un altro sia in arrivo.

Fortnite L'insider Shiina di solito ha una comprensione incredibile di tutto ciò che succede, e ora dice che un duo classico di sitcom arriverà presto in gioco. Dato che Shiina dice anche di aver sentito che i contenuti di The Office sono in fase di sviluppo per Fortnite, la conclusione è che probabilmente è proprio questo il punto.

Possiamo solo ipotizzare quale coppia sarà, ma i favoriti sono probabilmente Jim Halpert e Michael Scott, anche se è del tutto possibile che Dwight Schrute o Pam Beesley prendano uno dei posti. Chi pensi e speri che sia?