Xbox non cambierà rotta sulle esclusive, afferma il chief strategy officer

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Anche se Xbox potrebbe dirci che l'esclusività con Gears of War: E-Day e altri titoli in arrivo è sempre stata il piano, chiunque abbia una memoria che dura circa un anno potrebbe capire che l'esclusività è stata messa da parte negli ultimi giorni dell'era Spencer. Tuttavia, Xbox ora rimane fedele alla sua strategia esclusiva e non invertirà la sua strategia già invertita.

Questo sentimento confuso è reso un po' più chiaro dal CSO di Xbox Matthew Ball, che ha detto che, nonostante le voci su Microsoft aperta all'incertezza e al cambiamento di strategia, le esclusive sono destinate a restare. "Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution rimarrà esclusiva. Non ci sono conversazioni e non ci sono state conversazioni per 'invertire la rotta'. E come abbiamo detto la scorsa settimana, i giocatori possono continuare ad aspettarsi esclusive di riserva da parte nostra ogni anno," ha scritto.

Dovremo aspettare e vedere quante esclusive otterremo all'anno dopo la prevista grande epurazione dello studio. Almeno, presto i fan di Xbox potrebbero finalmente avere un motivo per tenere la loro console, e non semplicemente abbandonarla per un Fire Stick, una PlayStation o qualsiasi altra cosa che nelle vecchie campagne di marketing suggerisse che potesse essere una Xbox. Le esclusive aiutano a vendere hardware, ma con ogni gioco ancora disponibile su Windows, non è necessario comprare una Xbox per giocare al nuovo Gears of War.