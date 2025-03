Yoko Shimomura sarà onorata con una BAFTA Fellowship ai Games Awards la prossima settimana

HQ

È quasi arrivato il momento dell'annuale BAFTA Games Awards, poiché la cerimonia di premiazione sarà ospitata a Londra la prossima settimana, l'8 aprile. Con l'avvicinarsi e quasi arrivato, i BAFTA hanno ora rivelato chi sarà il destinatario del premio d'onore Fellowship quest'anno, con nientemeno che la compositrice e pianista giapponese Yoko Shimomura selezionata.

Conosciuta come la creatrice di innumerevoli colonne sonore memorabili e iconiche, tra cui Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, Mario & Luigi, Xenoblade Chronicles, Street Fighter II, Streets of Rage, la serie Mana, Super Mario RPG, Live A Live e altre, Shimomura è stata selezionata per il suo "eccezionale ed eccezionale contributo al cinema, giochi o televisione".

Shimomura ha anche commentato la selezione per il premio BAFTA Fellowship, affermando: "Sono assolutamente felice di ricevere un premio così straordinario e prestigioso come questo, anche se, onestamente parlando, non riesco ancora a crederci. Sono quello che sono oggi grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, permettendomi di continuare a essere coinvolto con la musica che amo e scoprendo il mezzo dei giochi dove quella musica può fiorire. Sono profondamente grato a tutti coloro che lavorano nell'industria dei videogiochi, a coloro che mi chiedono di scrivere la mia musica e a tutti coloro che la ascoltano. Vorrei che loro, e tutti coloro che hanno fatto parte della mia vita, si unissero a me nella celebrazione di questo premio. Grazie mille".

Il premio Fellowship è stato precedentemente assegnato a una collezione di nomi famosi e iconici nel mondo dello spettacolo, tra cui Martin Scorsese, Gabe Newell, Hideo Kojima, Warwick Davis, Shuhei Yoshida, Shigeru Miyamoto, Tim Schafer, Helen Mirren, Peter Molyneux, John Carmack e altri.