Zelensky: "Putin morirà presto e questo è un dato di fatto" La salute di Putin in discussione mentre Zelensky prevede la sua morte imminente.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Mentre crescono le voci sul deterioramento della salute di Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato con sicurezza che il tempo del leader russo sta per scadere. I rapporti suggeriscono che Putin soffre di disturbi che vanno dal morbo di Parkinson al cancro, con segni visibili tra cui mani tremanti, gambe contratte, linguaggio confuso e viso gonfio. Alcuni credono addirittura che si affidi a controfigure per le apparizioni pubbliche. Questi commenti sono arrivati mentre parlava al fianco di Emmanuel Macron a Parigi, dove Zelensky ha anche rafforzato l'urgenza di un incrollabile sostegno occidentale, sottolineando che la strategia della Russia si basa sul prolungamento del conflitto e sulla diffusione delle divisioni interne. Nel frattempo, i paesi della NATO stanno valutando l'aumento degli aiuti militari e delle misure di mantenimento della pace, anche se permangono preoccupazioni per un'escalation diretta. Mentre Mosca continua i suoi attacchi alle città ucraine, la questione del destino di Putin incombe sulla traiettoria della guerra. Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron // Shutterstock